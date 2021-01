Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 6010 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 636 ehk 10,6% testide koguarvust.

Läänemaale lisandus kolm koroonaviirusega nakatunut. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Läänemaal 254,4. Üle Eesti on see näit 525,4.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 292 inimesel. 231 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 117, Tartumaale 53, Pärnumaale 42, Võrumaale 34, Lääne-Virumaale 17, Valgamaale 15, Järvamaale 11 ja Viljandi- ja Raplamaale 10 uut positiivset testi. Jõgevamaale lisandus 9, Saaremaale 7, Lääne- ja Põlvamaale 3, Hiiumaale 1 uut nakkusjuhtu. 12 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Haiglaravi vajab 392 patsienti. Läänemaa haiglas ei olnud täna ühtegi koroonaviirusega nakatunud patsienti. Haigla õendusjuht Marju Lepmets ütles, et tänane null ei tähenda, et ka homme ei ole koroonaosakonnas ühtegi patsienti. „Osakonda me kinni panna ei saa, valmisolek peab olema,” ütles Lepmets.

Eestis on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud 29 594 inimest. Läänemaal on esimese vaktsiinidoosi saanud 456 inimest ja vaktsineerimine on lõpetatud 92 inimesel.