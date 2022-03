Nõva saab pakiautomaadi

Nõva osavald saab kauaoodatud pakiautomaadi, mis paigaldatakse koolimaja ja poe vahelise parkimisplatsi serva.

Nõva osavallavanema kohusetäitja Aivi Heinleht kinnitas Lääne Elule, et tuleb pisemat sorti, 2,5 m pikkune pakisein – saab tellida ja ka saata. „Kevadel peaksime ta saama. Kuud veel ei tea,” ütles Heinleht.

Nõva elanikud on pakiautomaati oodanud aastaid. Kohapeal on küll postipunkt, aga sinna e-poodidest kaupa tellida ei saa. „Meie inimesed on käinud pakkide järel 50 km kaugusel Keilas ja Haapsalus,” ütles Heinleht.

Seni põhjendaski Eesti Post Heinlehe sõnul, et Nõvale pole pakiautomaati vaja, sest elanikke on vähe ja postipunkti tuleb vähe pakke. Nüüd otsustati siiski automaat panna. „Meie kaugust arvestades. Ja et maainimeste pakid ummistavad linnainimeste automaadid ära,” ütles Heinleht.

Eesti Post saab Lääne-Nigula vallavolikogu otsusega 3,5 m² maad tasuta kasutada, siis saab sõlmida lepingu ja automaat pannakse paika. Heinleht ütles, et postipunkt tegutseb edasi, seda kinni ei panda.