Lääneranna vallavalitsus lapib eelarveauku

Lääneranna vallal on eelmisel aastal tekkinud poole miljoni euro suurune eelarveauk, mida vallavalitsus püüab kulusid kärpides lappida.

Lääneranna vallavanema Arno Peksari sõnul on volikogule esitatud eelarve tasakaalus. Neljapäeval selle aasta vallaeelarvet arutanud Lääneranna volikogu otsustas aga eelarve teise lugemise katkestada, sest volinikud soovisid nii tulude, kulude kui ka plaanitavate investeeringute selgemat lahtikirjutamist.

„Valla finantstegevus on jõudnud kriitilise piirini,” ütles Lääneranna vallavolikogu esimees Rait Maruste. Tema sõnul tuli valla eelarvesse tekkinud umbes poole miljoni euro suurune auk paljudele volinikele üllatusena. Lääneranna volikogu liige Meelis Malk ütles, et talle puudujääk päris üllatusena ei tulnud, sest Peksar oli varem teada andnud, et vallas on olnud ületarbimine.

