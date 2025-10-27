Lääneranna nelikliit leppis kokku vallavanemakandidaadi

Valimised võitnud valimisliit Terve Vald alustas pühapäeval koalitsiooniläbirääkimisi Isamaa, EKRE ja Parempoolsetega ning leppis kokku, et esitab vallavanema kandidaadiks kultuuriministeeriumi endise kantsleri ja Lääneranna Isamaa esinumbri, 1975. aastal Lihulas sündinud Tarvi Sitsi.

Lääneranna vallavolikogu esimehe kandidaat on Terve Valla esinumber ja valimistel enim hääli saanud looduskaitsja Silvia Lotman, volikogu aseesimehe kandidaat EKRE nimekirjast volikokku pääsenud kirikuõpetaja Meelis Malk.

„Vallavolikogu esimehe koht läks valimiste võitjale,” põhjendas Sits Lääne Elule. „Meie tegime teise tulemuse, meie poolt on vallavanema kandidaat ja EKRE kandidaadile saab volikogu aseesimehe koht.”

Sits ja Lotman märkisid, et sündiva nelikliidu esimene koosolek läks hästi. „Esimene samm on astutud. Tunn