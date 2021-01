Haapsalu piiskopilinnus on Mies van der Rohe arhitektuuripreemia nominent

Haapsalu linnus on nomineeritud rahvusvahelisele Euroopa Liidu Mies van der Rohe kaasaegse arhitektuuri preemiale 2022. Rekonstrueerimisprojekti tegi KAOS Arhitektid (Margit Argus, Margit Aule, Elo Liina Kaivo, Laura Ojala, maastikuarhitektuur Kristiina Hellström).

Auhinnaga tunnustatakse arhitektuuri tipptaset ning julgustatakse lootustandvaid talente arhitektuurivaldkonnas. Miesi preemia positsioneerib end Euroopa olulisima riikliku arhitektuuriauhinnana, mille väljaandjaks on Euroopa riik kui poliitiline liit.

Muuseum-külastuskeskus paikneb Haapsalu piiskopilinnuse väikeses linnuses ning see hõlmab vana linnuse ruume kahel korrusel. Lisaks rajati ajaloolise värava kohale uus pääslahoone, kus nüüd asuvad muuseumipood, garderoob ja abiruumid. Väikese linnuse säilinud müüridele rajati ka uus treppide ja sildade süsteem, mis viib vaateplatvormidele. Need kinnituvad müüridele teraskandurite ja konsooltugedega, mille asukohad valiti nii, et need ajaloolist kehandit võimalikult vähe kahjustaksid.

KAOS Arhitektid on piiskopilinnuse eest saanud Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali aastapreemia 2019, muinsuskaitseameti aastapreemia kategoorias „Hästi taastatud mälestis 2019” ja muinsuskaitseameti aastapreemia kategoorias „Hea projekteerija 2017”.

Varasemalt on KAOS Arhitektid olnud Mies van der Rohe preemiale nomineeritud ka Vastseliina piiskopilinnuse kõrval asuva Palverännumaja projektiga. Sama projektiga võitis KAOS Arhitektid 2018. aastal Eesti Arhitektide Liidu aastapreemia.

Saksa arhitekt Ludwig Mies van der Rohe (1886 – 1969) on tuntud kui minimalismi isa, keda tuntakse ka Ameerika kõrghoonete poolest, nagu Lake Shore Drive’i tornid, Seagram või IBM Plaza.

