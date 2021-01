Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 5884 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 632 ehk 10,7% testide koguarvust.

Läänemaale lisandus neli koroonaviirusega nakatunut. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Läänemaal 215,2. Üle Eesti on see näit 574,28. Läänemaast madalam haigestumus on vaid Saaremaal (211,6) ja Põlvamaal (194,8).

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 280 inimesel. 232 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 131, Tartumaale 56, Pärnumaale 40, Valgamaale 23, Viljandimaale 18, Jõgevamaale 14 ja Lääne-Virumaale 13 uut positiivset testi tulemust. Rapla- ja Saaremaale lisandus 9, Võru- ja Järvamaale lisandus 7, Läänemaale 4 ning Hiiu- ja Põlvamaale lisandus 3 uut nakkusjuhtu. 15 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Hommikuse seisuga vajab haiglaravi 386 patsienti.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 14 879 inimesele. Läänemaal on vaktsineerituid 283.