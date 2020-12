Parvlaev Reet sõitis Vormsi lähedal madalikule (täiendatud kl 20.35)

Parvlaev Reet sõitis Vormsi lähedal madalikule. Kihnu Veeteede juht: uppumisohtu pole, organiseerime puksiiri, vahendas Delfi.

Täna õhtul sõitis Vormsi saarelt startinud parvlaev Reet madalikule ja praegu tegeldakse sellega, et alus sadamasse pukseerida.

PPA merevalvekeskuse juht Aleksandr Lind ütles Delfile, et kella 17.15 ajal teatati merevalvekeskusele, et parvlaev Reet on Vormsi lähedal madalikule sõitnud. Laeval viibib 21 reisijat ja viis meeskonnaliiget. Esialgse info kohaselt keegi kannatada saanud ei ole ning laev ei leki.

“Sündmuskohale reageerib PPA laevastiku laev Valve, kes on abiks, kui peaks olema vajadust inimesi evakueerida,” ütles Lind.

Rohuküla sadamakapten kinnitas kell 20.00, et parvlaev Reet ei ole veel sadamasse jõudnud ning tõdes, et Rohukülas ühtegi vaba pukserit saadaval pole, mistõttu tuleb tehniline abi leida mujalt, vahendas Postimees.

Osa reisijad on sadamakapteni kinnitusel laevalt abipaatidega kaldale toimetatud, kuid millal parvlaev ise sadamasse jõuda võiks, hetkel infot ei ole.

Praeguseks teada oleva info kohaselt oli laeva kursilt kõrvale kaldumise põhjuseks tehniline rike. Vormsi – Rohuküla laevatee kõrval on meri nii madal, et faarvaatrilt eksimise korral on suur tõenäosus, et laev puudutab põhja või jääb madalale lausa kinni.

Merevee tase Rohukülas on praegu 6 cm üle keskmise, on kirjas Eesti meretaseme infosüsteemi veebilehel.

Liini haldava aktsiaseltsi Kihnu Veeteed kodulehel on teade, et seoses tehnilise rikkega on tühistatud reisiparvlaeva Reet väljumised Vormsi liinil pühapäevast teisipäevani.

1971. aastal ehitatud Reet kurseerib Vormsi liinil ajutiselt, kuna tavapäraselt sõitev parvlaev Ormsö on korralises remondis.