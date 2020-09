Aavo Kärmas: tuulepargi rajamise võimalikkusest Lääne-Nigula valda

Euroopa Liidu juhid on leppinud kokku pikaajalistes kliimaeesmärkides, millega on iga riik võtnud kohustuse liikuda süsinikneutraalse tuleviku suunas, nii ka Eesti.

Ülemaailmne ootus on üha puhtam energiatootmine. Ka Eestis peab taastuvelektri toodang järgmise kümne aastaga rohkem kui kahekordistuma ning tuuleenergia toodang peab olema vähemalt neli korda suurem kui praegu. Seega peame taastuvenergia arendamisel tegema suure hüppe ning see eeldab ka tuuleparkide tempokamat arendamist.

Viimased suuremad tuulepargid Eestis valmisid 2013. a Paldiskis ja Narvas. Kuni selleni kasvatas Eesti oma taastuvenergia tootmist jõudsalt. Järgnes aga paigalseis, sest kehtiva toetusskeemi järgi oli tuuleenergia „pott” justkui jagatud. Pott tähendab seda, et tuuleenergia saab riigilt toetust kuni 600 GWh aastas, sellest rohkem toodetu taastuvenergiatoetust ei saa.

Riigi hiljutised sammud annavad aga vahepealse seisaku ületamiseks lootust – tuuleenergia arendajatega on alustatud konstruktiivset koostööd ning algatatud on kahepoolne diskussioon. Otsitakse võimalusi administratiivsete tõkete kõrvaldamiseks, töötatakse kohalike kogukondade kasu mudeli väljatöötamise nimel ja sisse on viidud taastuvenergia tootmise vähempakkumiste korraldamise süsteem. On rõõm näha, et tekkinud on tahe leida lahendusi, mis viiksid meid ühiselt seatud taastuvenergia eesmärkidele lähemale.

Peale selle annavad paigalseisust edasi liikumiseks lootust mitmed uued tuuleparkide arendused, millest suurem osa loodetavasti ka teostub. Enefit Greeni portfellis on praegu maismaatuuleparkide arendusprojekte Eestis kokku neli – Läänemaal Lääne-Nigula vallas, Pärnumaal Saarde vallas ning Pärnu linna piirides Paikuse osavalla ja Tori valla piiril. Soovime valmis ehitada ka Tootsi tuulepargi.

Kui pikema ajalooga Tootsi projekt kõrvale jätta, siis on uutest arendustest kõige kaugemal just Lääne-Nigula valla tuulepargi arendusprojekt. Enefit Green esitas selle raames aasta tagasi juunis Lääne-Nigula vallale eriplaneeringu taotluse, mille vald ka kinnitas, et alustada keskkonnamõjude hindamist ja selgitada välja, kas Risti lähistele on üldse võimalik rajada kuni 30 tuulikuga tuuleparki.

Oleme praegu Lääne-Nigula tuulepargi arendusprojektiga alles planeeringu esimeses etapis ehk pika protsessi alguses. Otsuse tuulepargi asjus saab teha kõige varem umbes kolme aasta pärast ning otsustajaks on kohalik volikogu. Praegu paneme koostöös partneritega kokku alles keskkonnamõjude hindamise programmi ehk selgitame välja, milliseid uuringuid on vaja teha aladel, mis esialgsetel andmetel võiksid tuuleenergia arendamiseks Lääne-Nigula vallas sobilikud olla. Selliseid alasid on üle valla kokku kolm ning igaühel on valla kodulehel võimalik plaaniga täpsemalt tutvuda.

Kogu senise planeeringu vältel oleme olnud igakülgselt avatud diskussiooniks kohaliku kogukonnaga – kõigil on olnud ja on jätkuvalt võimalik esitada küsimusi ja teha ettepanekuid. Muuhulgas korraldasime hiljuti vallas inimestega mitmeid mitteametlikke eelkohtumisi. Tutvustasime tegureid, kuidas võiks tuulepargi asumine Lääne-Nigula vallas ka kohalikule rahvale ja omavalitsusele kasulik olla. Makstav toetussumma iga toodetud megavatt-tunni pealt, otseliini võimalus lähedal asuvatele või sinna loodavatele ettevõtetele ning uued loodavad töökohad on mõned välja toodud võimalustest. Kohalikud on senistel kohtumistel aktiivselt osalenud. Järgmine kohtumine on septembri lõpus.

Rõhutan aga veel kord, et praegu ei räägi me veel sellest, kui palju tuulikuid Lääne-Nigula valla tuulepargis olema saab, kus need täpselt paiknema hakkavad ja milline saab olema kaugus elamutest. Praegu oleme projektiga alles algusetapis, kus paneme paika keskkonnamõjude hindamise programmi, mille raames hakkame läbi paljude tehtavate uuringute analüüsima, kas, millistel tingimustel ja millisele alale kolmest eelvalikust piirkonnas tuuleparki üleüldse arendada võiks.

Programmi koostamisel on olnud kõigil võimalik sõna sekka öelda ning võtame seda ka arvesse. Muuhulgas teeme keskkonnamõjude hindamisel koostööd nii kohaliku kogukonna kui ka kohaliku omavalitsusega. Tunnustan siinkohal Lääne-Nigula vallajuhte koostöö eest.

Kui tuuleenergeetika arendamise võimalused Lääne-Nigula vallas on selgemad, alles siis liigume planeeringuga teise etappi. Siis asume sobivaimat ala veelgi täpsemalt uurima, mis lubab meil hinnata põhjalikumalt tuulepargi võimalikkust piirkonnas ning selle mõju ümbritsevale keskkonnale ja inimestele. Ühtlasi on eesmärk välja selgitada, millised on võimalikud meetmed mõjude maandamiseks, et need oleksid nii väikesed kui võimalik. Seejärel luuakse ka tuulepargi eelprojekt ja tehniline lahendus, muuhulgas saab tehtud esimene tuulikute eeldatav paigutus.

Just seetõttu pole praegu veel võimalik täpsustada, kus hakkaksid Lääne-Nigula valla tuulepargis tuulikud paiknema. Lõplikud tuulepargi rajamise tingimused (sh tuulikute arv ja asukoht) hakkavad tulenema keskkonnamõjude hindamisest, sest just sealt selgub sobiva ala eripära ning kuidas võiks tuulepark seal koos inim- ja looduskeskkonnaga koos toimida.

Sestap palun kohalikelt jätkuvat avatud meelt diskussiooniks ja koostööks. Omalt poolt luban, et oleme ka edaspidi näoga inimeste poole ja kaasame Lääne-Nigula valla kogukonda oma tegevustesse. Seeläbi panustame üheskoos rohelisemasse tulevikku ning Eesti taastuvenergia eesmärkide täitmisse.