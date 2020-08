Läänemaa JK alustab neljapäevast mängu leinaseisakuga

Neljapäeval Haapsalu linnastaadionil toimuval esiliiga B mängul kannavad Läänemaa JK mängijad varrukal musti linte ja peetakse minutiline leinaseisak Tarmo Õuemaa mälestamiseks.

„See oli Läänemaa JK mängijate ja klubi juhatuse ühine otsus. Ettepaneku tegi meeskonnakapten Bert Rotberg,“ ütles Läänemaa JK juht Triin Vellemäe.

Sel esmaspäeval pärast rasket haigust lahkunud Tarmo Õuemaa oli Läänemaa JK asutajaliige.

„Sel aastal sai meie klubi asutamisest kümme aastat ja Tarmo osales klubi töös kuni lõpuni välja,“ ütles Vellemäe.

Kuna leinalintidega joostakse väljakule just 20. augustil, mis Eesti taasiseseisvumispäev, tõusetus Vellemäe sõnul ka küsimus, kas need kaks sobivad kokku.

„Selle kohta ütles meie klubi juhatuse liige ja asutajaliige Talis Vare, et pidupäeval võib alati mälestada neid, kes seda väärt on. Tarmo kindlasti oli,“ rääkis Vellemäe.

Läänemaa JK kohtub neljapäeval kodustaadionil Nõmme Kalju FC U21 meeskonnaga.