Marko Matvere ja Tõnu Kaljuste lustivad koos kammerorkestriga Haapsalus

Tänavu ära jäänud Haapsalu Tšaikovski festival toob sel reedel, 21. augustil Haapsalus publiku ette erakordse topeltkontserdi, mis algab Haapsalu toomkirikust ning lõppeb linnuse muuseumi hoovis lustlike merelauludega kammerorkestriseades.

Kuigi iga-aastane Haapsalu Tšaikovski festival tuli üleilmse koroonakriisi tõttu järgmisesse aastasse lükata, ei tahtnud Eesti Kontsert haapsallasi selgi suvel heast kontserdielamusest ilma jätta. Nii sündis omanäoline kaheosaline kontserdiprogramm, mis kutsub publikut algul toomkirikusse, seejärel aga Haapsalu linnuse vastselt renoveeritud muuseumi hoovi.

Kontserdiõhtu esimeses pooles algusega kell 19 saab Haapsalu toomkiriku võlvide all nautida Tallinna Kammerorkestri esituses Tšaikovski unustamatut serenaadi keelpillidele, mida peetakse õigustatult 19. sajandi muusika tähtteoseks – helilooja on kirjutanud selle otse publiku südamesse. Teos valmis täpselt 140 aastat tagasi, aastal 1880. „Muidugi ei tasu „Serenaadist“ otsida seoseid Tšaikovski legendaarse suvepuhkusega Haapsalus kõigest 13 aastat varem, aastal 1867, kuid usume, et selle suursuguse teosega on paslik suurt heliloojat meenutada ning et kammerorkestri esitus sobib Haapsalu sumedasse augustiõhtusse kui valatult,“ kommenteeris Haapsalu Tšaikovski festivali produtsent Tuuli Metsoja.

Kontserdiõhtu teises pooles algusega kell 20.30 kõlavad Haapsalu kaunilt renoveeritud linnuse müüride vahel tuntud ja mõned unustatud merelaulud Marko Matvere esituses, saatjaks Tallinna Kammerorkester dirigent Tõnu Kaljuste juhatusel. Peale armastatud ja kõigile tuttavate merelaulude kõlavad muusikalised repliigid Haapsalu ja Tšaikovski teemadel.

Marko Matvere räägib, et seekordne kontsert on mõtteline järg 15 aasta tagusele sarnasele koostööle. Toona seadis vanad mereballaadid kammerorkestrile Andrus Rannaääre, nüüd on Tõnis Kõrvits veel kaheksale palale uued arranžeeringud teinud. „Keelpillide mahe sumin aitab kaugete päevade kaja purjelaevanduse kuldajastust veelgi eepilisemalt ja romantilisemalt serveerida,“ kirjeldab Matvere.

Tõnu Kaljuste lubab sellelt kontserdilt kuhjaga muusikalist lusti, sest merelaule ei kuule kammerorkestriseades just sageli. „Marko Matverel on neid laule lauldes ju igal õhtul trumm kõrvas! Ja meie, nagu öeldakse, oleme tihtipeale mõnes muusikasfääris üsna pulsikauged. Nüüd saamegi omavahel kokku – Matvere peab trummi kõrvast saama ja kammerorkestril tuleb oma sisemise erksuse rütm leida, et kõik saaks kokku heaks värskeks muusikaks. Igav siin küll ei hakka,“ muigab Kaljuste.

Piletid kontsertidele „Serenaad“ ja „Merelaulud“ on saadaval Piletilevis ja Piletimaailmas. Eesti Kontsert tuletab meelde, et terviseameti hetkel kehtiva publiku hajutamise nõude tõttu pannakse müüki piiratud kogus pileteid. Kontserdipaikades palume publikul hoida distantsi, pesta ja desinfitseerida käsi ning haigena koju jääda.