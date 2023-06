Kreegi päevad toovad Haapsallu Vancouveri kammerkoori

Kreegi päevad toovad teisipäeval Haapsallu esinema Vancouveri kammerkoori, kes esitab kontserdil ka Haapsalus elanud helilooja Cyrillus Kreegi loomingut.

Festivali kunstilise juhi Tõnu Kaljuste sõnul pole pika traditsiooniga Kreegi päevadel varem ükski välismaa koor esinenud. Tema sõnul on festivali väliskülaliste puhul oluline, et nad huvituksid ka Cyrillus Kreegi muusikast. „Kreegi muusika on Vancouveri kammerkoori repertuaari jõudnud läbi Soome dirigendi Kari Turuneni,” ütles Kaljuste.

Turunen on Kanada koori dirigeerinud 2019. aastast. Kui ta koori dirigendiks kandideeris, oli üks esitatavatest teostest just Kreegi „Taaveti laul nr 104”.

Kreegi päevadel esitatava kava keskme moodustavad Cyrillus Kreegi sajandivanused teosed, mille vaoshoitus ja samas sügav emotsionaalsus on dirigenti paelunud aastakümneid.

Kreegi muusika kõrval esitab Vancouveri kammerkoor ka teiste eesti heliloojate teoseid. Kontserdil kõlab Arvo Pärdi ja Evelin Seppari looming, aga ka Kanada nüüdisaegne koorimuusika.

Vancouveri kammerkooriga on Kaljuste kokku puutunud juba varem. Koori peadirigent kutsus Kaljuste Tamperes toimuvale festivalile pidama meistrikursust. Sealt koori ka Haapsallu ja Tallinna kontserti andma kutsuda polnud keeruline.

Vancouveri kammerkoori asutas 1971. aastal Jon Washburn. Koor on tõusnud väheste Põhja-Ameerika parimate professionaalsete kooride hulka, mis on ära märgitud mitmekesise repertuaari ja esindusliku taseme poolest. „Koori erilisust saab kontserdil teada,” ütles Kaljuste.

Kreegi päevade ajal annab koor kontserdi teisipäeval kell 18 Haapsalu toomkirikus ja kolmapäeval Tallinna Jaani kirikus.