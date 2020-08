Iseseisvuse taastamist tähistatakse Läänemaa eri paigus erimoodi

Lääne-Nigulas peetakse tänupalvus, Vormsis kuulatakse kontserti, Lihulas tehakse meeltele restart.

Iseseisvuse taastamisest kolmel erineval moel

Lääne-Nigula vallas tähistatakse iseseisvuse taastamise päeva kolmel erineval moel: Lääne-Nigula kirikus peetakse tänupalvus, Hara sadamas toimub kalurite päev ning Kullamaa kandis korraldatakse viiendat korda kohvikutepäeva.

20. augustil kell 11 algab Lääne-Nigula kirikus tänupalvus. Peetakse mälestushetk vabadussamba juures, kirikus kaetakse kohvilaud.

Noarootsi poolsaarel Hara sadamas peetakse kell 15-19 kalurite päeva. Töötoas valmistatakse vana kombe kohaselt kalatoite. Otsapoisid OÜ müüb suitsukala ja kodused hoidised. Muusikat teevad Ivo Linna ja Antti Kammiste.

Iseseisvuse taastamise päeval korraldatakse Kullamaa kandis juba viiendat korda kodukohvikute päeva. Kullamaal avatakse käsitöömaja kohvik, Meribeli kohvik poe kõrval, kooli kõrval KR Racing kohvik, avatud on ka Aiamaja kohvik. Mõrdu külas avab uksed Männikese kohvik, Leila külas Nupu kohvik, Kullametsa külas kalakohvik ning kohvikut peetakse ka Üdruma seltsimajas.

Taasiseseisvuspäeva kontsert hiiu kandle saatel

Vormsi Püha Olavi kirikus algab 20. augusti õhtul kell kaheksa taasiseseisvuspäeva kontsert. Esinevad hiiu kandle laagri õpetajad Annika Mändmaa, Liisa Koemets, Sofia Joons, Eva Väljaots, ja Tytti Metsä ning nende õpilased.

Lihulas tähistatakse iseseisuse taastamist peade koputamise päevaga

“Tapamaja Galeriis on 20. augustil võimalik tulla ja teha väike restart oma meeltes, tagajärjeks peaks olema kergus (mitte tühjus) peas,” kuulutatakse galerii sotsiaalmeedialehel.

Access Bars on lihtne ja tõhus kehatehnika. “Kui arvuti kõvaketas on liiga täis, muutub arvuti aeglaseks. Siis tehakse restart. Täpselt saumti on võimalik inimesele teha restart, vabastada ta üleliigsetest mõtetest ja tunnetest,” ütles Access Barsi vahendaja, Paatsalus elav Dagmar Mikiveer. “Inimese peas on 32 punkti, mida õrnalt puudutades on inimest võimalik energeetilsielt aktiveerida.”

“Pakume inimestele võimalust stressidest ilma tablettideta vabaneda,” võttis Mikiveer keerulise teema lühidalt kokku.

Tapamaja Galeriis on ruumi 15-20 inimesele, kuid päeva jooksul võib galeriist Mikiveeri sõnul läbi käia palju rohkem huvilisi.

Kuigi tavaliselt küsitakse Access Barsi seansside eest raha, on 20. augustil toimuv täiesti tasuta. Üritust “Taasiseseisvumine iseendaga” korraldatakse ülemaailmse suitsiidiennetamise päeva raames. Samalaadset ettevõtmist korraldatakse samal ajal paljudes Eesti paikades. “Üle maailma, kõik teevad tasuta,” ütles Mikiveer.

Lisaks mõnusale kehatehnikale saab Tapamaja Galeriis ka imelise kultuurielamuse, lubas galerii perenaine Piia Saak.