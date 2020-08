Gülnar Murumägi: poole saali piirangu kaotamine on hea mõte

Haapsalu kultuurikeskuse direktor Gülnar Murumägi leiab, et kultuuriasutuste 50 protsendi täituvuse pirangu kaotamine on hea mõte.

„Nakatumine on väike, teatrid on hooaega alustanud,” ütles Murumägi.

Poole saali piirangu oleks võinud kaotada juba varemgi. „Sest ei tea ju, kauaks seda aega on,” ütles Murumägi. „Kas just täitsa täis müüa, on iseasi, aga rohkem küll. Eks seda pea korraldaja otsustama.”

Haapsalu kultuurikeskuse saalis on veidi üle 500 koha, millest seni on olnud lubatud välja müüa pool – 250 kohta. „Kõik oleneb ka sellest, kuidas hajutada. Kui on neljaliikmeline pere, siis nemad on ikka kõrvuti. Pole mõtet kohti vahele jätta,” ütles Murumägi.

Kuniks piirang kehtib, tuleb seda täita. „Kui on kord, siis tuleb sellest kinni pidada,” ütles Murumägi.

Valitsus otsustas poole saali piirangu kaotada. Läinud nädalal tegi selle ettepaneku valitsuse nõupidamisel kultuuriminister Tõnis Lukas.