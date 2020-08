Läänemaal napib kaikohti

Teisipäeva pärastlõunal Rohuküla sadamas sildunud Briti lipu all seilava purjejahi Frances Louise meeskonnal vedas, et kaikoha sai, sest koroona tõttu on sadamad ummistunud kodumaiste alustega.

Lõuna-Inglismaal väikesel Isle of Wighti saarel elavad Helen ja David Harbour asusid Saksamaalt meritsi teele juuli keskel. Rohukülas tabas neid üllatus – nende jaht Frances Louise oli esimene Briti alus, mis tänavu Rohukülas peatus.

Brittide visiit Rohukülla on seda haruldasem, et välisvetest koroonahirmus nagunii tänavu Eestisse eriti ei tulda.

Harbourid seilasid siinsetes vetes üldse esimest korda, kuid teadsid, et Eestis on surnud koroonasse umbes sama palju inimesi kui nende kodusaarel, kus haigus võttis 50 inimese elu. Isle of Wight on kolm korda väiksem kui Hiiumaa, elanikke on seal aga 140 000.

Ohtlikust viirusest hoolimata võttis paar ette merereisi, et tähistada oma pulma-aastapäeva. Pardale asusid nad Saksamaal, kust Läti kaudu jõudsid Eestisse. Harbouridel on ka Londonis Thamesil oma jõepaat, mida nad välja rendivad.

Eilse päeva plaanis paar veeta Haapsalus. „Vaatame linna, käime muuseumis,” ütles David Harbour Lääne Elule. Täna seilavad nad Rohukülast Dirhami kaudu Hiiumaale, kus on muu hulgas plaanis üle vaadata Kõpu tuletorn.

Fotod: Urmas Lauri

