Haapsalu põhikool alustab õppeaastat siiski vanas majas

Täna Haapsalu linnavalitsuses toimunud nõupidamisel tehti koos Haapsalu põhikooli juhtkonnaga otsus, et kuni 11. septembrini toimub õppetöö praeguses Kuuse tänava koolimajas.

“Ehitaja annab meile uue koolimaja võtmed üle 31. augustil, pärast mida peab veel tegelema hoone tehnosüsteemide häälestamisega – ventilatsioon, köök, IT-süsteemid. See on ju täiesti uus maja. Kõiki neid asju on kõige parem teha tühjas majas,” selgitas Haapsalu linnapea Urmas Sukles.

Haapsalu põhikooli direktor Anne Mahoni ütles Lääne Elule, et see on tark otsus.

“Tark ei torma,” sedastas ta.

Kooliaastat alustatakse Kuuse tänava koolimajas, kus ollakse 11. septembrini.

“Siis saame vana majaga hüvasti jätta ja lähme uude koolimajja,” ütles Mahoni.

Sukles lisas, et lepingu järgi oli tähtaeg 7. september, seega annab ehitaja hoone üle nädal varem. “Meil oli lihtsalt enne koroonat lootus, et maja saab valmis augusti alguses, mis oleks jätnud kuu aega ettevalmistusaega. See lootus kustus tegelikult ühes koroona saabumisega,” rääkis ta.

Kuigi vahepeal sündis plaan, mis nägi ette võimalust alustada õppeaastat samal ajal kolimisega, otsustati täna rahulikuma tempo kasuks.

“Mingit traagikat selle otsuse taga pole. Arvestades asjaolusid on kõik hästi,” ütles Mahoni.

Õppetöö uues hoones algab esmaspäeval, 14. septembril 2020.