Suur suvekuumus naaseb: nädala lõpp võib tuua kuni 28 plusskraadi

Ilmateenistuse prognoosi järgi läheb ilm lähipäevil järjest soojemaks ning nädala lõpuks võib tulla kuni 28 plusskraadi.

Kolmapäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab vihma, sadu võib kohati tugev olla ning on äikeseoht. Väiksem on saju tõenäosus Lääne-Eestis. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s. Sooja on 10-16 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm ja kohati võib hoovihma sadada. Puhub läänekaare tuul 3-8 m/s. Sooja on 18-23 kraadi.

Neljapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela- ja läänetuul 3-9 m/s. Öösel on sooja 9-14, rannikul kuni 17 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela- ja läänetuul 3-9 m/s. Sooja on 19-24 kraadi.

Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-7 m/s. Sooja on 10-16 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-7 m/s. Sooja on 21-26 kraadi.

Nädalavahetusel nihkub kõrgrõhkkond Venemaa poole ja selle lääneserva mööda lisandub Eestisse südasuvist sooja. Öösiti on taevas selge ja õhutemperatuur langeb 12-17 kraadini. Päeval areneb pilverünki, aga alles pühapäeval suureneb üksikute äikesevihmade võimalus. Õhusoe tõuseb 23-28 kraadini.