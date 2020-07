Rannarootsi muuseumis tuleb taas pärimuskohvik

Laupäeval on Rannarootsi muuseumi õuel taas pärimuskohvik, kus esinevad kitarril Haapsalu kunstikooli õpetaja Paula Marit Leiumaa ja laulab Lisete Velt.

„See on üks nendest kontsertidest, mis pidi märtsis toimuma, aga lükkus koroonaviiruse tõttu tulevikku. Nüüd on see tulevik käes,“ ütles Rannarrootsi muuseumipedagoog Lydia Kalda.

Kalda sõnul kuuleb kontserdil Leiumaa kirjutatud laule. Kalda lisas, et kuulis neid esinemas talvel Lihulas ning juba siis tundus, et kontsert on muuseumisse justkui valatud.

Lisaks kontserdile on avatud ka kohvik, kust saab muuhulgas ka suitsukala. Samuti viib hhuvilised merele puupaat Lilian. Paadisõit kestab 20 minutit ja maksab 3 eurot.

Kontsert algab laupäeva keskpäeval ning kestab kaks tundi.