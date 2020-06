Kodukant Läänemaa kogub vanu retsepte

Läänemaa maitsete aasta raames kogub MTÜ Kodukant Läänemaa vanu Läänemaa retsepte.

„Neid kokku kogudes ja jagades saame edasi anda eheda vana Läänemaa köögi saladused ning seeläbi luua enam väärtust ka piirkonna tänapäevasesse toidukultuuri,” ütles Kodukant Läänemaa projektijuht Maarja Pikkmets.

Pikkmets ootab kõiksugu retsepte, mis on Läänemaale omased, alates suretatud kapsast kuni kartulisalati ja petiemandani. Sobivad retseptid hoidiste tegemiseks, koogi küpsetamiseks, kala valmistamiseks jne. Pikkmets on kindel, et ka vanadest kokaraamatutest leiab kindlasti retsepte, kuid kodustes isekirja pandud retseptikogumikes on neid kindlasti veelgi rohkem.

MTÜ kogub retsepte 30. septembrini. Võimalusel tuleb retseptile juurde kirjutada täpne päritolu, kuupäev ja illustreeriv foto.

Kõik retseptid avalikustatakse veebilehel laanemaatoit.ee ning köitvamad retseptid näevad ka trükivalgust. Aasta lõpus valitakse rahva lemmik ning võitja saab kotitäie kohalikku toidukraami.