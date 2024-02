Kodukant Läänemaa tõi Läänemaale üle 4 miljoni euro

Kodukant Läänemaa juhatus kinnitas läinud nädalal lõppeva Leader rahastusperioodi viimase taotlusvooru pingerea.

PRIAle esitab Kodukant Läänemaa ettepaneku rahastada üheksat projekti kokku summas 80 340,44 eurot.

Viimasest, detsembri lõpus avatud olnud elukeskkonna meetme taotlusvoorus said toetust taotleda vabaühendused ja kohalikud omavalitsused piirkonna eripära hoidmiseks ja arendamiseks ning piirkonna arenguks vajalike teenuste kättesaadavuse suurendamiseks.

Rahastusotsuse saanud projektidest viis esitati Lääne-Nigula, kaks Vormsi ja üks Lääneranna vallast ning üks Haapsalust. Üheksast projektist kaheksa puhul on tegemist investeeringuga seadmete ja vahendite soetamiseks ning ehitus- ja parendustöödeks. Esitati üks ühisprojekt rannarootsi pärandkultuuri lõimimiseks piirkonna haridusprogrammi.

„Hea meel on tõdeda, et Leader-toetuse jagamine ei ole jäänud suletud ringi. Kuigi on küll korduvtaotlejaid, on nende tehtud investeeringud end igati õigustanud. Samal ajal näeme, et iga uue vooruga tuleb taas uusi taotlejaid, kes soovivad piirkonna arengut toetada,” kommenteeris meetmespetsialist Maarja Pikkmets taotlejate mitmekülgsust.

Kokku on Kodukant Läänemaa Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Leader-meetme rakendusperioodil esitanud PRIA-le ettepaneku 190 projekti rahastamiseks kogumahus 4,5 miljonit eurot. Mõistagi on taotlejatel eri põhjustel ette tulnud ka projektide katkestamisi, kuid meetme vajalikkust tõestab esitatud projektide arv.

Perioodil 2016-2023 viis Kodukant Läänemaa läbi 20 taotlusvooru, mille tulemusena otsustati rahastada 93 ettevõtluse arendamise ja 77 elukeskkonna arendamise projekti. Aastatel 2020-2022 rakendati erandkorras ka COVID-19 kriisi mõjude leevendamise meedet, millest määrati toetust 20 projektile.

„Kuigi tänase seisuga on pooleli ligi 50 projekti, võib juba praegu öelda, et Kodukant Läänemaa jagatud toetuste abiga on piirkonnas loodud või parendatud üle 150 toote või teenuse. Loodud on mitmeid uusi avalikke vabajaveetmise- ja spordirajatisi, välja töötatud kohalikul ressursil põhinevaid tooteid, parendatud kultuuripärandi objektide seisukorda, tõstetud siseturvalisust. Lõplikku perioodi mõju on võimalik hinnata pärast viimaste projektide lõpetamist 2025. aastal,” võttis perioodi kokku Kodukant Läänemaa tegevjuht Liis Moor.

Tänavu sügisest alustab Kodukant Läänemaa Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2023-2027 rakendamist. Toetuste eeldatav maht perioodiks on 2 375 558 eurot, millele lisandub täiendavalt esmakordselt rakendatava Euroopa Sotsiaalfondi toetus 229 102 eurot.

Kodukant Läänemaa strateegia aastateks 2023-2027+ alusel hakatakse toetust jagama kolmes meetmes: ettevõtluse arendamine, elukeskkonna arendamine ja sotsiaalteenuste arendamine. Sealjuures jätkab Kodukant Läänemaa ka piirkondliku, siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamisega tegevuspiirkonna laiahaardelisema arendustegevuse jätkamiseks.

„Lõppeva perioodi kokkuvõtete tegemisel ja uue strateegia koostamisel sai selgeks, et suurte probleemide lahendamisel jäävad meie käed lühikeseks. Kodukant Läänemaa eesmärgiks on tegeleda just rohujuure tasandiga – toetada väike- ja mikroettevõtteid ning vabaühendusi meie piirkonnas, et nad suudaksid elus püsida ja teha arenguhüppeid, mis võib tuua olulisi muudatusi nende toimetulekus,” tõdes tegevusrühma juhatuse esimees Elle Ljubomirov.

Kodukant Läänemaa avab 2024. aastal kaks taotlusvooru:

Meede 1 “Ettevõtluse arendamine” – 18.-24.09.2024

Meede 2 “Elukeskkonna arendamine” – 14.-20.11.2024

Uuel perioodil on maksimaalne toetussumma projektile 80 000 eurot, toetusmäär ettevõtlusprojektidele kuni 60 ja elukeskkonna arendamise projektidele kuni 90 protsenti.

Mais toimuvad Kodukant Läänemaa strateegia aastateks 2023-2027+ infoseminarid, kus tutvustatakse ka meetmeid ja jagatakse juhiseid taotlemiseks.