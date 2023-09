Kodukant Läänemaa valis uue juhatuse  

Neljapäeval peetud üldkoosolekul valis MTÜ Kodukant Läänemaa uue seitsmeliikmelise juhatuse. Uude juhatusse kuuluvad Elle Ljubomirov, Kadi Paaliste, Marko Toming, Nele Sõber, Raina Jeeberg, Rutt Veide ja Steve Truumets.

Kodukant Läänemaa tegevjuht Liis Moori sõnul põhineb Kodukant Läänemaa tegevus kolme sektori partnerlusel, mistõttu jälgitakse, et ka juhatuses oleks esindatud avalik, mittetulundus- ja ettevõtlussektor.

Avalikku sektorit esindavad uues juhatuses Kadi Paaliste ja Nele Sõber. Paaliste on 2022. aastast Lääne-Nigula Vallavalitsuse liige ja Oru osavallavanem ning tal on pikaajaline kogemus ka mittetulundussektorist Oru Spordiklubi juhatuse liikme ja Linnamäe Arenguseltsi juhatajana. Sõbra põhitöökoht on keskkonnaametis projektjuhina, kuid lisaks on ta Matsalu piirkonna turismi ja omavahelist koostööd kohaliku omavalituse ja turismiettevõtjate vahel edendava MTÜ Terra Maritima juhatuse liige.

Mittetulundussektori esindajateks valiti Raina Jeeberg ja Rutt Veide. Jeeberg on MTÜ Läänemaa rannakalanduse seltsi tegevjuht ja Lääne-Eesti vabatahtlik reservpäästerühma juhatuse liige. Viimases tegutseb ta nii vabatahtliku päästja kui ka merepäästjana. Veide on üks Vormsi kohaliku kraami väärindamise eestvedajatest. MTÜs Vormsi Kraam on ta olnud üks kogukonna õhtusöökide ja igakuise taluturu käivitajatest.

Ettevõtlussektorit esindavad Elle Ljubomirov, Marko Toming ja Steve Truumets. Ljubomirov on Oru Kultuurisaali ja Lääne-Nigula Hooldekodude juhatuse liige. Ta on juhtinud mitmeid Oru piirkonna arendustegevusi sh Maali üürimaja ja Oru kultuurisaali rajamist. Toming on Kinnika OÜ, Vonhauer OÜ ja MTÜ Vanalinna juhatuse liige. Ta tegeleb Lihulas asuva Hr Aleksandri kokteili- ja õlletoa ning peatselt avatava Von Hauer kohviku majandamisega. MTÜ Vanalinna eesmärk on Virtsu kalasadama haldamine ja Virtsu linnuse konserveerimine. Truumets omab töökogemust turismi- ja tehnoloogiasektoris, ta on olnud reisibüroo Booking.com Baltikumi juht ja Bolt Eesti juht. Lisaks põhitööle tegeleb Truumets hetkel oma ettevõtte Rohetalu OÜ arendamisega, mille eesmärk on pakkuda taluelamusi lastele ja noortele.

Kodukant Läänemaa endine juhatuse esimees Merle Mäesalu tõdes, et lõppenud periood oli tema elus väga arendav ja vastutusrikas aeg ning ta tänas liikmeid selle võimaluse ja usalduse eest. „Otsustasin juhatusse enam mitte kandideerida vaid ühel põhjusel – üheksa aastat on piisavalt pikk aeg ühes organisatsioonis töötamiseks. Annan võimaluse panustada uutele juhatuse liikmetele. Mul on siiras rõõm, et meie tegevmeeskond on professionaalne, avatud, kaasav ning loov. Kodukant Läänemaa on heades kätes!“ ütles Mäesalu.

Kodukant Läänemaa uue juhatuse volitused lõpevad 16. septembril 2026.