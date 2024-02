„Elu ja armastus” on Haapsalus kinno meelitanud üle pooletuhande vaataja

Anton Hansen Tammsaare romaani „Elu ja armastus” ainetel valminud samanimeline film meelitas ainuüksi avanädalavahetusel üle Eesti kinodesse 15 000 vaatajat.

„Taas oli näha, et kinosaalid täitusid Haapsalust Rakvereni ja Raplast Viljandi ja Võruni, vahepealsetest kohtadest rääkimata,” ütles filmilevitaja Timo Diener.

Nädal kinolinadel olnud film on Haapsalus kino projektijuhi Vendo Jugapuu sõnul kuue seansiga kokku kinno meelitanud 641 inimest. Üks seanss on Haapsalus plaanis veel kuu viimasel päeval ja vähemalt kaks seanssi on plaanitud ka märtsi. „Enne ei saa rahul olla, kui kõik 511 kohta on täis,” ütles Jugapuu.

Film viib vaataja 1933. aasta suvesse, kui sisukamast elust unistav noor Irma läheb maalt linna sugulase Lonni juurde. Irmasse armunud maapoiss Eedi jälitab tüdrukut ja üritab veenda teda maale tagasi, tema isatallu perenaiseks tulema, kuid Irma on otsustanud nende ühise romantilise mineviku oma unistuste nimel seljatama.

Juhuse tahtel palkab keskealine trükitööstur Rudolf Irma endale teenijaks. Rudolfi sarm ja salapära paeluvad Irmat ja tärganud tunded ei lase tal ühel hetkel enam mehe lähenemiskatseid tõrjuda. Ehkki Rudolf vannub Irmale armastust, paljastub peagi edeva mehe liiderlik ja manipuleeriv pale.

Film on režissöör Helen Takkini debüütfilm, kus asuvad peategelastena üles Karolin Jürise (Irma), Mait Malmsten (Rudolf), Loviise Kapper (Lonni) ja Ursel Tilk (Eedi). Stsenaariumi autorid on Martin Algus ja Helen Takkin.

Haapsalu kino publikurekordi lõi 2020. aasta veebruaris linastunud „Talve”, mida käis kokku vaatamas 2279 inimest. Mullu oli Haapsalu kinos vaadatuim film „Suvitajad”, mida käidi kokku vaatamas 1796 korral.