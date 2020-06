Pühad möödusid päästjatele rahulikult

Päästeameti sõnul möödusid tänavu jaanipühad rahulikult.

Päästeameti pressiesindaja Maris Mooritsa sõnul olid inimesed hoolsad ja hoidsid kinni lõkke tegemise reeglitest. Päästeamet sai Läänemaal neli lõketega seotus väljakutset, millest pooled ei vastanud nõuetele.

Sobimatud lõkked olid Peraküla rannas ja Uuemõisas. Peraküla rannas on lõkke tegemine keelatud ning Uuemõisas oli lõke jäänud järelvalveta. Päästjad kustutasid mõlemad lõkked.

Päästjad said väljakutsed ka Vormsile ja Koila külas olevale lõkete tõttu. Mõlemal jaanitulel olid ohutusnõuded täidetud. Koila külas kurtis häirekeskusesse helistanud inimene ka seda, et lõke on liiga suur, kuid see põles väiksemaks.