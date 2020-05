Reinsalu: 15. juunist võivad Schengeni kodanikud Eestisse tulla

Välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) sõnul plaanib Eesti lubada Schengeni kodanikel 15. juunist Eestisse siseneda, kuid säilitada karantiini põhimõte, mida ei pea kohaldama, kui saabujal on ette näidata tervisetõend, et ta on viirusevaba, kirjutas ERR .

Euroopa Komisjoni soovitusel võiks alates 15.juunist olla Schengeni ruumis vaba liikumine. Peaminister Jüri Ratas on varem öelnud, et peab seda mõistlikuks, aga kindlasti peab arvestama iga riigi epidemioloogilist olukorda.

Urmas Reinsalu rõhutas, et ennekõike sõltub see rahvatervise olukorrast, aga praeguste plaanide järgi otsustab valitsus need asjad neljapäeval. „Mida meie plaanime on esiteks see, et juunis võimaldada Schengeni riikidest inimeste sisenemist Eestisse, kuid säilitada karantiinipõhimõte. Karantiinipõhimõtet ei kohaldata kui inimesel on ette näidata test, et ta ei ole viiruse kandja,” ütles Reinsalu.