Tänane Läänemaa nakatunu elab Lihula hooldekodus

Täna lisandus statistikas Läänemaale üks koroonaviirusesse nakatunud, üle 85aastane naine.

Terviseameti Lääne regionaalosakonna juhataja Kadri Juhkami sõnul elas tänases statistikas kajastuv inimene Lihula Südamekodus. Naine hospitaliseeriti eile Pärnu haiglasse. „Tema rahvastikuregistri järgne elukoht on Läänemaa ja nakatus hooldekodus,” ütles Juhkam.

Lihula hooldekodu juht Vanda Birnbaum andis positiivse koroonaproovi möödunud nädala lõpus.

Kolmapäeval läks hooldekodu laustestimisele ja seal tuvastati kolm koroonaviirusesse nakatunud naist – 93-aastane, 86-aastane ja 84-aastane. Kokku on Juhkami sõnul tänaseks Lihula Südamekodus tuvastatud kuus nakatunut – nakkuse on saanud viis hoolealust ja üks töötaja.

Koos kuue hooldekodu elanikuga on Lääneranna vallas nakatunuid kokku kaheksa. Esimene nakatunu tuvastati Lääneranna vallas 17. aprillil.

Statistikas on viirusesse nakatunud seitse inimest. Kuus esimest olid kõik mehed – 55–59aastane, 40-44aastane, 35–39aastane, 30–34aastane ja kaks 20–24aastast. Varasemalt tuvastatud kuuest inimesest kolm ei ela Läänemaal. Läänlastest kaks on viirusest paranenud. Selliseid nakatunuid, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on mujal, kuid reaalselt elavad Läänemaal, ei ole tuvastatud.

Kokku on Läänemaal testitud 1353 inimest. 10 000 elaniku kohta on Läänemaast rohkem testituid vaid Saaremaal ja Hiiumaal. Teistes maakondades on rahvaarvuga võrreldes teste tehtud vähem.