Risti hooldekodu saab sügiseks lisamooduli

Risti hooldekodu laiendamiseks rendib Lääne-Nigula vallavalitsus mooduli, mille arvel saab hooldekodu üheksa kohta juurde.

Mooduli hange lõppes aprilli lõpus ja kõige soodsama pakkumise tegi Cramo. Lääne-Nigula vallavanema Mikk Lõhmuse sõnul sõlmitakse Cramoga leping lähiajal.

Mooduli rent on 2000 eurot kuus ja Lõhmuse sõnul on ka paigalduskulu mooduli hinnas. Lõhmus ütles, et kuna hooldekodule lisatavat moodulit hakatakse alles projekteerima, saab see paika sügiseks. Moodul paigutatakse hooldekodu hoovi.

Praegu on Risti hooldekodus hoolealustele 26 kohta, mooduli lisamisega tõuseb kohtade arv 35ni.