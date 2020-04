Piirang saab läbi: praamipileteid saab taas pikalt ette osta

Mandri ja suursaarte vahelist laevaliiklust opereeriv laevafirma TS Laevad teatas, et Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa liinidel saab pileteid ette osta kuni järgmise aasta 3. jaanuaril reisideni.

Koostöös maanteeametiga lisatakse vajadusel täiendavaid reise ka maikuu sõiduplaanidesse.

TS Laevad juhatuse liige- teenindusvaldkonna juht Ave Metsla tervitas valitsuse otsust leevendada liikumispiiranguid mandri ja suursaarte vahel juba 4. maist ja piirangute kaotamist alates 18. maist.

“Pikk eemalolek lähedastest, maikuu ilusad ilmad ja peagi saabuv suvi meelitavad inimesi loodussesse ja saartele. Oleme avanud piletimüügi kuni uue aasta alguseni ja kutsume inimesi oma reise aegsasti planeerima ning parvlaevapileteid soetama,” ütles Ave Metsla.

Tulenevalt eriolukorra lõpetamisest alates 18.maist on TS Laevad teinud maanteeametile ettepaneku taastada varem kokkulepitud graafikud mõlemal liinil.

“Perioodil 4.-17. mai jätkame esialgu eriolukorra graafikuga, kui piletimüük suureneb, siis oleme kokkuleppel maanteeameti ja saarte esindajatega valmis operatiivselt lisama täiendavaid väljumisi,” märkis Ave Metsla.

TS Laevad on omalt poolt teinud ettevalmistused, et parvlaevaliiklus oleks nii reisijatele kui ka laevade meeskonnaliikmetele ohutu ja turvaline. Kõikidel reisijatel on võimalik soetada kontaktivabalt pilet praamid.ee e-teenindusest, laevadele on paigutatud desinfitseerimisvahendeid, tihendatud on erinevate pindade ja ruumide koristamist.

Laeva reisijate salongid on hetkel suletud ja TS Laevad palub inimestel veel esialgu jääda sõidukitesse, kuid käimas on juba ka ettevalmistused laeva salongide peatseks avamiseks reisijatele.