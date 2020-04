Apteekrid said riigilt kõlbmatuid maske

Esimene partii terviseametilt apteekritele saadetud kaitsemaskidest olid üheksa aastat tagasi aegunud, nüüd soovitab amet apteekidel oma töötajatele ise maske hankida.

Haapsalu Nurme apteegi juhataja Tiiu Vaha sõnul on nad riigilt töötajatele maske saanud kahel korral. Märtsi alguses saadud 400 maski olid aga aegunud aastal 2011 ja olid Vaha sõnul ka hallitanud. „Apteeker teeb tööd kaheksa tundi päevas või rohkemgi ja sellise maskiga on väga jube tööd teha,” ütles Vaha. Ta lisas, et olukord oli siiski selline, et tuli leppida ja ära kannatada.

Teine saadetis jõudis Nurme apteeki aprilli alguses, siis olid seal Vaha sõnul sada maski 2011. aastal aegunud ja ülejäänud 200 maski olid tähistusega FFP1 ehk tavalised tolmumaskid, mis Vaha hinnangul apteekritele vajalikku kaitset ei paku.

