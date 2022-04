Pühapäevast ei pea enam maski kandma

Valitsus otsustas, et alates homsest ei kehti enam üleriigiline maskikandmise kohustus, kuna koroonaviiruse leviku riskitase langes kõigis näitajates keskmisele ehk kollasele tasemele. Küll jääb kehtima soovitus kanda rahvarohketes kohtades maske ja seda eriti riskirühma inimestele.

„Hommik tõi pikisilmi oodatud uudise – oleme jõudnud kollasele riskitasemele ning saame juba homsest kaotada maskikohustuse,“ ütles peaminister Kaja Kallas. „Alates homsest ei pea enam avalikes kohtades kandma maski. Küll aga jääb soovitus maski kanda rahvarohketes siseruumides ja ühistranspordis, eriti riskirühmadel. Koroonaviirus on ju endiselt liikvel ja nakkav. Endiselt saab keskmiselt üle 1000 inimese päevas koroonaviiruse diagnoosi ning haiglatesse jõuab raske koroonaviiruse tõttu keskmiselt ligi 30 inimest päevas. Nii et palun oleme ka edaspidi ettevaatlikud ja teistest hoolivad ning kel veel kaitsesüst tegemata, palun vaktsineerige. Homsest saame elada maskideta, aga mis saab edasi, on meie kõigi endi kätes.“

Koos maskikandmise kehtetuks tunnistamisega tunnistatakse kehtetuks ka desinfitseerimisnõuded ja hajutatuse reeglid, kuid ka siin on soovitav rahvarohketes kohtades hoida võimalusel distantsi inimestega, kellega tavapäraselt kokku ei puututa ja desinfitseerida käsi.

Tänasest on Eestis koroonaviiruse leviku riskitase langenud kõrgelt keskmisele, millele vastab riskimaatriksis kollane värv. Hommikuse seisuga on seitsme päeva keskmine nakatunute arv 1027 inimest ja seitsme päeva keskmine COVIDi tõttu haiglaravi vajavate uute inimeste arv 29,86.

2. aprilli seisuga on haiglas 274 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Viimasel ööpäeval suri 3 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Seejuures on 7 päeva nakatumiste arv vastanud kollasele tasemele alates 22. märtsist ja vastab sellele ka täna. See omakorda ennustab üldist hospitaliseeritute arvu pidevat langust. Kuna ka viimase 7 päeva hospitaliseeritute arv langeb jätkuvalt ning käib koos üleüldise haiglapatsientide arvu langusega, ei tähendaks 7 päeva nakatunute arvu languse peatumine haiglakoormuse tõusu. Praeguses olukorras suureneb haiglate töövõimekus iga päevaga, sest haiglaravi vajab üle kahe korra vähem patsiente kui pandeemia tipus, kui haiglas viibis üle 700 COVID-19 patsiendi.

COVIDi kontrollimeetmetest jäävad edasi kehtima isolatsioonikohustus riiki sisenemisel teatud juhtudel [1]. COVIDi haigetele kehtib edasi karantiini nõue ja vaktsineerimata lähikontaktsetele 7 päeva eneseisolatsiooni kohustus.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab korralduse ja seletuskirja kodulehel kriis.ee.