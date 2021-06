Maskiaeg sai selleks korraks läbi

Kolmapäeval lõppes kohustus kanda avalikes kohtades maski ja leevenesid muudki piirangud.

Kolmapäeva pärastlõunal Müüriääre pagaripoes kohvitassi taga istunud Külli tundis suurt kergendust, et enam ei pea maski kandma. „Usun, et nende kaitsevõimet on üle hinnatud,” arvas ta.

Poodides võis kolmapäeval kohata nii maskiga kui ka maskita ostjad, enamik katmata näoga. Maxima külastajatelt maski mittekandmise põhjuse kohta uurides oli valdav vastus: „Enam ei pea ju.” Heljul ja tema sõbrannal olid siiski maskid ees ja naised tunnistasid, et vaatavad esialgu, kuidas minema hakkab. Oli ka neid, kes said alles ajakirjanikult teada, et maski enam ei nõuta.

