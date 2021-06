Juhtkiri: vastutustunde meelevallas

Maskide kandmine pole eilsest enam kohustus, vaid igaühe vaba valik, sest mille muu kui vaba valikuna saab võtta soovitust näiteks ühistranspordis maski kanda.

Inimestele mõjus see erinevalt. Kes langetas suures kergenduses maski kohe, kui seda lubati teha, kes otsustas oodata-vaadata, kes arvab, et on veel liiga vara ja kannab näokatet igaks juhuks edasi. Kellelegi ei saa ette kirjutada, kui vabalt või ohustatult ennast tunda.

Vastset vabadust saavad piirata nii terviseamet kui ka tööandjad vastavalt olukorrale. Osa ettevõtjaid oma töötajatelt ega klientidelt maske nõudma ei tõtta. Mis tähendab seda, et oleme jäetud iseenese vastutusvõime meelevalda. Kuidas meil sellega päris täpselt on, teab igaüks ise.

Praegu veel kehtivad piirangudki ei jää kauaks püsima. Alates juuni keskpaigast lubatakse uusi leevendusi. Need puudutavad pigem rahvarohkeid üritusi ning veel kahe tunni võrra kaugemale öösse nihkub ka söögi- ja joogikohtade sulgemiseaeg.

Piirangutega või piiranguteta – selles jamas oleme nii või naa üheskoos. Nii ettevõtjad, kelle sissetulekud sõltuvad otseselt sellest, kas, kui palju ja millistel tingimustel me ringi liikuda tohime, kui ka kõik ülejäänud, nii klientide kui lihtsalt sama majandusruumi asukatena.

Et majandus saaks olla avatud ja toimida, on meie kõigi huvides. Seega peaks meie kõigi huvides olema ka käituda võimalikult vastutustundlikult. Võibolla tähendab see nii mõnelegi ettevõttele oodatust kehvemaid majandustulemusi, tasudes ennast siiski ära pikaajalise stabiilsusega. Kui mõni hiline naps kõrtsis või baaris jääb müümata, siis õnnestub meil ehk veidi kauem mõõdukat vabadust nautida. Ka siis, kui kõik on lubatud, ei tee ettevaatus ja ohutunde säilitamine paha, et nakatumine ei pööraks uuesti tõusuteele.