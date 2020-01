Tänavu võib olla viimane Šoti pidu

Levivad kuuldused, et tänavu jaanuari viimasel nädalavahetusel toimuv Šoti pidu jääb viimaseks, sest saatkonna huvi ürituse vastu on kadunud, Haapsalu linnapea Urmas Sukles kuuldusi ei kinnita.

„Mis jutt see nüüd on? See on küll loll jutt,” ütles Sukles. Sukles lisas, et üritus toimub kindlasti ka järgnevatel aastatel.

„Eks ta keerulisemaks ole läinud,” ütles Šoti päevade korraldamise kohta Haapsalu kultuurimaja juht Gülnar Murumägi. Murumägi ütles, et tema veel selles kindel ei ole, kas Šoti pidu toimub ka edaspidi või mitte. „Eks oleneb ka sellest, mis selle riigiga toimub,” ütles Murumägi.

Tänavu toimub Šoti pidu väiksemalt kui eelmistel aastatel – on vaid pidu Fra Mares ja Robert Burnsi lauludega plaadi esitluskontsert. Burnsi laulud laulis sisse Haapsalu muusikaõpetaja Ilona Aasvere.

Kultuurimaja asemel toimub pidu tänavu Fra Mares, sest kultuurimaja on sel päeval kinni.

Samuti on tänavu kahtlane, et Viigil on kuu lõpus võimalik korraldada populaarne jääkeegli võistlus. „Praegu on väljas kümme kraadi sooja ja päike paistab, siis on kahtlane, et jää kuskilt tuleb, aga kuu lõpuks lubas külmemat ilma,” ei ole Murumägi veel lootust kaotanud.

Šoti pidu toimub 25. jaanuaril Fra Mares ja plaadiestluskontsert on 26. jaanuaril kultuurimajas.