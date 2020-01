Kullamaa sai Silla küla reostuse likvideerimiseks toetust

Kuigi Kullamaa osavald sai Silla küla masuudireostuse likvideerimiseks keskkonnainvesteeringute keskuselt (KIK) toetust ja ka tööde tegija on välja valitud, ei saa vesitse pinnase tõttu tööga pihta hakata.

Nõukogude ajast pärinevast reostusest teati juba aastakümneid. Seni ei peetud selle likvideerimist oluliseks, kuni enne tänavust jaanipäeva kraavi puhastamise käigus vana kütteõli liikuma pääses.

Kullamaa osavalla tellitud uuring näitas, et reostunud on umbes 80 m² pinnast ja kuivenduskraavi masuudist puhastamine läheb maksma 2500 eurot. Eelmise aasta lõpul eraldas KIK Kullamaa osavallale jääkreostuse likvideerimiseks 2700 eurot.

„Meil oli juba selleks ajaks tööde teostaja välja valitud – AS EcoPro, aga kuna ilmastikuolud on nagu nad on, pole nad töid tegema pääsenud,” nentis Kullamaa osavallavanem Katrin Viks. „Pinnas on lihtsalt liiga pehme, et sinna saaks raske masinaga peale minna. Nüüd jääb üle oodata kas külma või kuiva – kumb enne tuleb. Aga tehtud peab see asi meil saama,” lisas ta.

Olukord on praegu Viksi sõnul kontrolli all. „Kraav on küll vett täis, aga veest raskem reostus on põhja vajunud ega liigu sealt kuhugi. Tõkked on ees,” selgitas ta.

Kui reostus likvideeritud saab, tulevad järeluuringud – pinnasesse puuritakse augud, et kontrollida pinnase koostist ja veenduda, kas see sai reostusest puhtaks või mitte.

Silla küla elanikud rääkisid suvel Lääne Elule, et elavad piltlikult öeldes püssirohutünni otsas, sest keegi ei tea, millal 35 aastat tagasi kolhooside likvideerimise aegu tekkinud ja pinnases peidus olev masuudireostus rikub Liivi jões ja ümbruskonna kaevudes vee. Kolhoosil olid seal masuudimahutid, mis küll likvideeriti, kuid kütteõli oli juba pinnasesse imbunud.