Lauri Väli lahkus Nurme vabrikust

Aastaid Haapsalu suurimas õmblusvabrikus müüki juhtinud Lauri Väli lahkus ettevõttest oktoobris.

Lääne Elule on väidetud, et ta vallandati päevapealt, Väli ise ütles, et lahkus ettevõttest omal soovil. Rohkem polnud Väli valmis ütlema. Äriregistri kanne tema lahkumise kohta Nurme Production juhatusest kannab kuupäeva 21. oktoober.

Väli pole enam ka ettevõtte Nurme Production omanik. Talle kuulus kolmandik ettevõttest. Praegu on ettevõtte vähemusosanik advokaat Vallo Paal, kes on spetsialiseerunud osaluste hoidmisele ettevõtteis.

Kaks kolmandikku Nurme Productionist kuulub Läti ettevõtjale Bislan Dzhambulatovile.

Nurme vabrik on vähendanud tootmist, sest vabaks on jäänud endine vabriku võimla, kus asus üks tootmisliin. Haapsalu linnapea Urmas Sukles ütles reedel linnavolikogus, et linnavalitsus saab võimla oma käsutusse, et teha sinna rulapark.