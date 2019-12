Lääne-Nigula vallamajas saab uudistada hiigelsuuri rabafotosid

Lääne-Nigula vallamaja fuajees Taeblas saab uudistada loodusfotograaf Meelis Võsu fotonäitust “Rabad”.

Võsu noppis hiljuti konkursil “Looduse aasta foto 2019” esikoha kategoorias “Inimene ja loodus” ning esikoha RMK eriauhinna üldarvestuses. Võidufoto “Väike prints” on näitusel täitsa ootamas.

Võsu on loodusfotograafiaga tegelenud umbes 14 aastat, eriti köidab teda märgalade pildistamine. “Viibin rabades ja soodes väga sageli – leian seal hingerahu ja saan oma mõtteid korrastada,” kirjutas fotograaf näituse tutvustuses.

“Kuigi nii rahulikud, on sood ja rabad iga kord täiesti erinevad,” arutles Võsu. “Küll udu, päikesetõusude ja -loojangute või vihma poolest, aga ka oma häälte ning lõhnade poolest. Aastaaegade vaheldumine rabas on alati lummav ning iga kord on leida midagi uut ja samas tuttavat.”

Näituse koostas Kodukant Läänemaa ning see on olnud üleval ka näiteks Linnamäe arenguseltsi majas.Näitusel on esitletud Võsu kaheksa suureformaadilist – 2×2 m – fotot.