Loodusfotograaf rändas Haapsalus ja Vormsil

Loodusfotograaf Priidu Saart külastas paiku, kuhu ta muidu ei satu.

Neljapäevast rännakut alustas Saart Haapsalust. „Tegu on väga armsa linnakesega, kus kõik on üksteisele väga lähedal. Kindlasti tasub ära märkimist rannapromenaad ning võimalus igale poole jalutada ja seeläbi näha ka neid nüansse, mis üldpildile muidu ei mahuks,“ tõi fotograaf esile.

Sealt edasi liikus Saart Vormsi saarele. „Olen ise Saaremaalt pärit, mistõttu on saared ja meri mulle väga südamelähedased,“ lausus matkasell, lisades, et väikesaartel liigub aeg hoopis teise kiirusega. „Vormsil on täiesti teine hingamine, selline tunne, et aeg jääb seisma ning argimured tunduvad väga kaugel olevat. Lisaks muidugi sealsed ilusad rannad,“ kiitis Saart.

„Kui päike oli loojunud, siis leidsin Vormsil ka ühe matkaraja. Taevas oli mõnus õhtune kuma, kui sattusin matkarajalt karjamaale. Järsku kuulsin, et kadakate vahel toimetab keegi ning järgmisel hetkel vaatasidki mulle vastu Šoti mägiveised. Teadsin, et nad peaksid üpriski sõbralikud olema, kuid mingi hetk kogunesid nad karjana mulle tee peale ette ning enam edasi mul minna ei lasknud. Üritasin nendega küll läbirääkimisi pidada, kuid tulult ning nii tuligi mul tagasi pöörata,“ kirjeldas Saart üht põnevat hetke on matkalt.

Pärast Vormsi külastamist liikus Saart tagasi mandrile ja Lõuna-Eesti avastamistiirule. „Kuna minu üheks suureks lemmikuks on rabad, siis külastasin ka Endla raba. Sealne hommikune päikesetõus on ebamaine – mõnusalt udune hommik võimaldas ägedate fotode jäädvustamist,“ jäi Saart rahule.

Ringreisi lõpus käis Saart läbi ka Paasiku koertemõisast, kus tegevust ja positiivset emotsiooni pakkusid 25 Siberi Huskyt. „Koerad pakkusid oma mängulisuse ja graatsilisusega vägevaid kaadreid ning samuti head vaheldust eelnevatele loodusvaadetele,“ jagas fotograaf positiivset tagasisidet.

Saarti sõnul on Eesti loodus midagi tõeliselt erilist, mistõttu tasub seda avastama minna igal aastaajal. „Inspiratsiooni uute kohtade avastamiseks saab näiteks loodusfotograafide Instagramist, RMK lehel on hea ülevaade looduskohtadest ja ööbimisvõimalustest, alati on abiks ka Google ning Google Maps,“ loetles Saart, lisades, et hea soovitus on külastada ka fotokonkursile InFocus Awards esitatud töid, sest sealt saab ideid põnevate looduspaikade avastamise ning külastamise kohta erinevates riikides.

Loodusfotograaf Priidu Saart on suur loodushuviline, kes võtab hea meelega vabadel hetkel ette mõne fotoretke. „Olen palju kohti läbi käidud, mistõttu vahel tunnen, et Eesti hakkab väikseks jääma ning seetõttu piilun üha rohkem välisriikide poole,“ lausus Saart. „Just sel põhjusel otsustasingi vastu võtta Huawei väljakutse „Avastamata Eestimaa“ ning minna uitama seni Eestimaa vähekäidud paikadesse. Jäädvustasin oma seiklused käepäraselt P30 Pro nutitelefoniga,“ selgitas Saart, miks põnev projekt sai vastu võetud.

Priidu Saart fotod