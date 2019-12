Einar Pärnpuu: valitsusparteid käituvad nagu vanad reformarid

Läänemaalt läks Tallinnasse põllumeeste meeleavaldusele Kullamaa teraviljakasvataja Einar Pärnpuu.

Kui Lääne Elu poole 11 ajal Pärnpuule helistas, oli ta koos Märjamaa teraviljakasvataja Hanno Marrandiga teel Toompeale. „Oleme Nõmmel,” ütles Pärnpuu. Traktoriga Pärnpuu ei läinud. „Raha ei ole, ei jõua valget diislit osta,” ütles Pärnpuu naljaga pooleks.

Pärnpuu sõnul käitutakse põllumeestega alatult. „Saada 50 protsenti Euroopa Liidu keskmisest põllumajandustoetusest, see on mõnitamine. Saksamaa nõuab tehnika eest küll raha, aga toetust ei raasti anda,” ütles Pärnpuu. Sama on top-up toetusega – lubati rohkem, aga ei anta. „Valitsusparteid lubasid maaelu edendada, aga käituvad nagu vanad reformarid,” ütles Pärnpuu. „Selle kõige pärast lähemegi.”

Riigikogu liikmed saavad Toompeale kogunenud põllumeestelt kingituseks traktori. Pärnpuu tarktor läheb Signe Kivile.

Meeleavaldusel on kohal ka Ridala teravlijakasvataja Vallo Vilta. „Praegu on sõnavõtud – parteide esindajad ja ministrid,” ütles Vilta poole tundi enne keskpäeva Lääne Elule. „Meeleolu on rahulik, on plakateid, kohal on paarisaja inimese ringis ja kümmekond traktorit,” kirjeldas Vilta meeleavaldust.

Vilta lähedal oleva plakati peal on lause „Võrdsed võimalused Balti põllumeestele”. „Plakati kandja ütleb, et eelmsiel meeleavaldusel oli täpselt sama plakat. Nii et midagi pole muutunud,” ütles Vilta.

Jupi kaupa jagavad põllumehed riigikogu liikmeile kingiks 101 mängutraktorit.

„Olen mõttes meeleavaldusel,” ütles Kasari talunik Aldo Vaan. „Kuidagi ei jõua toetused Euroopa keskmiseni, eks see tee olemise kehvaks küll. Ebavõrdsed tingimused, see on järkusuutlikkuse küsimus.”

Sama meelt oli ka Linnamäe talunik Arne Tamm. „Kindlasti on nad seal õige asja eest väljas. Nõudmised peaks jõudma Brüsselisse välja, et toetused tuleks võrdsustada. See on kõige tähtsam,” ütles Tamm.

„Pikk tee minna ja koduski tegemist,” ütles Noarootsi talunik Amrgus Kask. „Aga elan kaasa ja jälgin uudiseid.”

Meeleavaldusele ei läinud ka Martna suurtalunik Hardi Rehkalt. „Ei ole kunagi käinud, mitte ühegi valitsuse ajal,” ütles Rehkalt.

Rehkaltki möönis, et Euroopa Liidus peaks põllumehi kohtlema võrdselt. „Sellega olen ma sada protsenti nõus, selline diskrimineerimine peab lõppema,” ütles Rehkalt.

Meeleavalduse Toompeal korraldab põllumajandus-kaubanduskoda. Põllumehed nõuavad siseriiklike toetuste suurendamist maksimaalselt lubatud määrani ja Euroopa Liidu makstavate toetuste tõstmist EL-i keskmisele tasemele.