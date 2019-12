Helme põllumeestele: kui te rahul ei ole, siis järgmises eelarves ei võitle teie eest keegi

Rahandusminister Martin Helme (EKRE) ütleb, et kui põllumehi valitsuse pingutus ei rahulda, ei võitle järgmine kord nende eest eelarveläbirääkimistel mitte keegi, kirjutas Postimees.

“Arvan, et põllumehed peaksid ikkagi olema sellega rahul, et nii keerulises eelarveseisus on suudetud nende peale nii palju mõelda, et see summa välja ajada,” ütles Helme Postimehele.

Helme ütles, et see ei ole ähvardus. “Ma lihtsalt ütlen, et inimesed peavad aru saama sellest, mis on eelarve tegemise kontekst. Meil oli vaja eelarve tegemise kontekstis kärpida 150 miljonit eurot. Iga sendi pärast käis tõsine kaalumine, tõsine vaidlus,” lausus Helme.

Põllumeeste sõnul on valitsuserakonnad vaatamata lubadustele vähendanud järgmise aasta riigieelarves põllumajanduse siseriiklike hüvitiste (top-up) summat 15,3 miljonilt 10 miljonile eurole.