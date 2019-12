Koalitsioonierakonnad andsid sisse apteegireformi tühistamise eelnõu

Riigikogu Keskerakonna, EKRE ja Isamaa fraktsioonid andsid sisse ravimiseaduse muutmise eelnõu, mis näeb ette tuleva aasta aprillis jõustuva apteegireformi praegusel kujul tühistamist ning arutelu taasavamist.

Sotsiaalkomisjoni esimehe Tõnis Mölderi sõnul on eelnõu vajalik apteegituru praegusel kujul säilitamiseks ning apteekide võimaliku sulgemise ära hoidmiseks. “Kuigi seaduse nõuetega kooskõlla viimiseks seati viieaastane periood, pole neli kuud enne selle jõustumist seadusandja soovitu sisuliselt tööle hakanud ja realiseerumas on sellega seonduvad riskid,” ütles Mölder pressiteate vahendusel.

Mölderi sõnul on eelnõus meetmed tagamaks apteegiteenuse kättesaadavus ka väiksemates omavalitsustes. “Kohalike omavalitsuste, kus puudub apteek, esindajatel on õigus saata riigile vastav taotlus ja kui see rahuldatakse, saab tegutsevaid ketiapteeke kohustada avama haruapteegi.”

Ravimiseaduse muutmise eelnõud hakkab arutama Riigikogu sotsiaalkomisjon. Esimese ja teise lugemise vahel võivad muudatusettepanekuid esitada saadikud, komisjonid ja fraktsioonid.

Viis aastat tagasi vastu võetud apteegireform näeb ette, et alates 1. aprillist 2020 ei tohi apteeki omada ravimite hulgimüüjad ja kõik apteegid peavad kuuluma 51 protsendi ulatuses proviisoritele. Seda plaani pooldab proviisorite koda. Hulgimüüjatele kuuluvaid apteegikette esindav Eesti Apteekide Ühendus (EAÜ) on jällegi olnud seda meelt, et apteegireformi ei peaks praegusel kujul ellu viima.