Lihula raamatukogus näeb inimese siseorganeid

Lihula raamatukogus on novembri lõpuni avatud Astrid Põhako näitus “Ausalt Astridist”.

Noor autor on jäädvustanud inimese siseorganid – kopsud, aju jt. Väljas on kaheksa pliiatsijoonistust.

“Oma töödega annan vaatajale aimu enda sisemaailmast, oma mõtetest ja tunnetest,” tutvustab Põhako väljapanekut. Joonistades analüüsib ta iseennast: “Olen sidunud siseorganid ja luud asjadega, mida oluliseks pean, ja ka sellega, mis minus negatiivseid tundeid tekitab. Ausalt minust endast.”

Näitus valmis 9. klassi uurimistööna, juhendas Lihula muusika- ja kunstikooli õpetaja Kea Pelapson.

Põhako on öelnud, et otsustas just näituse teha, sest joonistamine on üks tema tugevamaid külgi, sel pole kindlaid piire ja see annab vabaduse.

Astrid Põhako näitus “Ausalt Astridist” on Lihula raamatukogus avatud 30. novembrini.