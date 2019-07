Lihula kohvikutepäev: poissmehe-pannkookidest jooksupartide ja autoõnnetuseni

Lihula kohvikutepäev juulikuu viimasel laupäeval äratab linnakese igal aastal ellu. Nii ka tänavu - Lihula peatänaval voorib keskpäeval rahvast edasi-tagasi ja isegi kohvikutepäevast teadmatu saab kohe aru, et midagi on teoksil. Siin-seal märkab suvekübaratega prouasid, kes otse loomulikult kuuluvad iga õige kohviku juurde.

Lihula raamatukogu ette on keskpäevaks kogunenud tõeline rahvasumm. Lauad on täis ja leti ees on järjekord. Lillelise Lihula kohvikut peab raamatukogu kooos Lihula lilltikandi seltsiga. Seekord on tulnud naistele appi ka vennad Urbid, Ants ja Jüri, kes küpsetavad pannkooke ja pakuvad neid lilltikandi seltsi naiste keedetud moosiga.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!