Lääne-Nigula taotleb reostuse likvideerimiseks toetust

Lääne-Nigula vald taotleb keskkonnainvesteeringute keskusest toetust Silla küla masuudireostuse likvideerimiseks.

Kullamaa osavallavanem Katrin Viks ütles, et taotlus antakse sisse uuringute ja likvideerimise eest maksmiseks. Praegu võtab vald hinnapakkumisi, et toetuse täpne summa kindlaks teha. Uuringud maksavad vahemikus 2000-4000 eurot. „Umbkaudu 10 000 euro eest oleks ehk võimalik teha nii uuringud kui ka likvideerida reostus,” ütles Viks.

Masuudireostus ilmnes Silla külas 200 meetri kaugusel Liivi jõest juunis, kui töömehed kraavi süvendasid. Maapind on seal savine ja masuut oli savikihtide vahel. Põhjavette ei olnud masuut levinud. Reostuse põhjustasid 100 meetri kaugusel paiknenud nõukogudeaegsed masuudimahutid. Reostuse levik jõkke on tõkestatud. „Nüüd on see vaja likvideerida,” ütles Viks.

Lääne Elu kirjutas Silla küla masuurireostusest 21. juunil.