Kevadise masuudireostuse kriisijuhtimine on luubi all

MTÜ Kriisiuuringute keskus hakkab uurima Hiiumaad, Vormsit ja Haapsalu laidusid kevadel tabanud masuudireostuse kriisijuhtimist, et kaardistada reostuskriisi reguleerimist mõjutanud tegurid.

Kevadel Lääne-Eesti saarte randades avastatud masuudireostus levis Vormsile, Hiiumaale ja ka Haapsalu laidudele. „Tegemist oli ühe tõsisema reostuskriisiga Hiiumaa ja ehk kogu Lääne-Eesti lähiajaloos ning selle lahendamine oli võimalik vaid tänu mitme osapoole koostööle,” ütles Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja.

Tasuja sõnul on kriis möödas ja nüüd on vaja analüüsida kriisijuhtimise protsesse, et võimalikes uutes sarnastes olukordades veel tõhusamalt tegutseda. „Juhtunust õppimine on oluline, uuringust saadud andmed ja soovitused võimaldavad meil teha omavalitsuse kriisijuhtimise võimekuse tõstmiseks vajalikke otsuseid,” lisas ta.

Uuringuga on liitunud ka Vormsi vald, kelle jaoks oli masuudireostus samuti tõsine väljakutse. „Kriisijuhtimise kvaliteet on kriiside võimalikult valutu lahenemise seisukohast võtmeteema. Masuudireostuse likvideerimine oli hea õppetund ja tulevikus sarnaste või teistsugustegi kriisidega paremini toimetulemiseks osaleme ka selles uuringus,” ütles Vormsi vallavanem Maris Jõgeva.

Kriisiuuringute keskuse läbiviidav uuring keskendub kriisijuhtimist mõjutanud teguritele omavalitsuse tasandil. „Järjest enam pühenduvad Eesti omavalitsusi kriisijärgselt kriiside mõtestamisele. See on hädavajalik, et toimuks juhtunust õppimine ning kriisireguleerimise protsesside tõhustamine,” sõnas kriisiuuringute keskuse juht ja Tallinna Ülikooli nooremteadur Hannes Nagel. „Uuringus selgitame välja, millised tegurid mõjutasid ehk toetasid või takistasid kriisijuhtimise protsesse, analüüsi tulemused valmivad aprilliks 2023.”

MTÜ Kriisiuuringute Keskus loodi 2022. aastal eesmärgiga populariseerida ja arendada kriisijuhtimise valdkonda.