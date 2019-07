Suvitajad naudivad Haapsalus ilma ja linnavõlusid

Puhkuste aeg ja taas soojaks läinud suveilm toob Haapsallu suvitajad, kes sõltumata nädalapäevast naudivad ilma ning siinseid linna- ja rannavõlusid.

Läinud neljapäeva pärastlõunal käisime Haapsalu vanalinnas uudistamas, millega suvitajad siin tegelevad ja kuidas neile Haapsalus meeldib.

Karja tänaval kõndis meile vastu Britta koos tütar Anett-Mariiga — pärit on nad Tallinnast, kuid elavad Soomes. Puhkuse veedavad nad Britta sõnul alati Eestis ja käivad Eestimaa eri paigus. Nüüd siis Haapsalus. „Suvi ja Haapsalu käivad ikka kokku,“ naeris Britta. „Plaanime mere äärde minna, et äkki on vesi soe ja saab ujuda. Linnus peaks ka nüüd lahti olema, kindlasti külastame ka seda,“ rääkis Britta rõõmsameelselt.

Müüriääre pagari ees tundis fotograaf Arvo Tarmula ära positiivsusest pakatava Aura koos tütar Lilliga. Koos kahe Tallinna sõbrannaga oli Aura pagariärist saiakesi ostmas. „Ma ei ole võib-olla tüüpiline turist. Elan küll Tallinnas, aga pärit olen Haapsalust,“ rääkis Aura.

Koos sõbrannadega on nad Haapsalu suve täiega nautinud ja linnas juba palju ringi käinud. „Esimese asjana näitasin sõbrannadele Tšaikovski pinki, siis jalutasime mööda promenaadi kuursaalini ja kuna kõigil on lapsed, siis käisime ka Aafrika ranna mänguplatsil.“ Et merevesi oli soe, olid naised ka ujumas käinud ja nautinud Vasikaholmil rannavõlusid.

Pagariärist väljunud Aura sõbranna Kai kinnitas, et tema jaoks on Haapsalu väga meeldiv paik ja ta on siin mitu korda käinud ka varem. „Suvitamiseks on Haapsalu just selline mõnus ja rahulik linn, kus on head kohvikud,“ ütles Kai. Teine sõbranna Gerlin on sel suvel juba kolmandat korda Haapsalus. Ta leidis, et Haapsalu on linn, mis pakatab headest kohvikutest ja restoranidest ning linnast läbi jalutades peab alati midagi sööma. „Tavaliselt mõnes heas kohvikus nagu Dietrich ja Müüriääre.“

Pizza Grande eest leidsime tallinlanna Jane koos laste Rogeri ja Simoniga pitsat ootamas. Nemad olid esimest korda Haapsalus. Jane sõnul on ta varem alati Pärnusse sattunud, kuid nüüd otsustas Haapsalut külastada. „Mõtlesin, et Pärnus on nii palju rahvast, et vaataks Haapsalu ka üle ja siin mulle meeldib,“ kinnitas ta. Jane on lastega käinud linnuses ja promenaadil jalutamas, plaanis on minna Iloni Imedemaale ja muidugi ka mänguväljakule. „Haapsalus on väga mõnus ja ilus,“ kinnitas Jane.

Pizza Grandes on pitsasöömise just lõpetanud Lasse ja Charlotte Saksamaalt. „Oleme Haapsalus lihtsalt läbisõidul ja siin viibinud mõned tunnid, kuid käisime Okase majamuuseumis ja linnuses ning läheme veel promenaadile jalutama,“ rääkis Lasse naerusui. Mõlemad kinnitasid, et on linnaga rahul.

Hermani baari juures trimpasid soomlased Teri, Jari, Markku ja Sanna rahulikult jooke. „See on tore väike linnake,“ kiitis Jari. Enne Hermani baari maandumist olid nad jalutanud vanalinnas ja käinud kohvikutes. Pärast puhkepausi oli plaan minna promenaadile jalutama ja külastada linnust. „Võrreldes Tallinnaga on siin kena ja rahulik ning mõnus puhata,“ nentisid kõik. Sanna lisas naeru lõkerdades, et kui päike paistab, on Haapsalus imekena.

Vasikaholmi parkimisplatsile olid end suvitama sättinud karavaniomanikud. Ühe karavani juures oli Rakverest pärit Viktor parajasti grillimisega ametis. Joviaalses tujus Viktor ütles, et naudib suvist Haapsalut. „Oleme siin perega puhkamas ja aega maha võtmas,“ rääkis Viktor. „Plaanime aerutama minna ja homme ka purjetama, kuid põhiliselt peatume ja puhkame rannas.“ Viktori jaoks on Haapsalu eriline linn. „Veidi teistmoodi paik, kui muud kohad Eestis, siin lõhnab ajaloo järgi. Siin on sellised huvitavad kohad nagu vanalinna majad ja Tšaikovski pink, “ nimetas Viktor asju, mis Haapsalu tema jaoks eriliseks teevad.