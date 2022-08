Väga kuuma ilma jätkub vähemalt laupäevani

Ilmateenistuse prognoosi järgi jätkub väga kuuma ilma vähemalt laupäevani, pühapäeval võivad aga ees oodata äikesetormid

Kolmapäeval lisandub õhuruumi niikust. Öösel on tõenäoliselt sajuhooge Lõuna-Eestis, päeval ka põhja pool, on äikeseoht. Kuid õhuruumis on ülekaalus kõrgrõhuala mõju ja tingimused pole veel nii soodsad võimsate rünksajupilvede arenguks ja ägedate äikeste kujunemiseks. Tuul puhub valdavalt idakaarest. Õhutemperatuur jääb öösel pisut alla 20 kraadi, päeval on sooja 27-31 kraadi, tuulele avatud rannikul kuni 23 kraadi.

Neljapäev ja reede jätkuvad kõrgrõhuala läänetiivas suurema sajuta ja palavana. Öösel on sooja 20 kraadi ringis, päevasoe kerkib 28-32 kraadini.

Laupäeval läheneb nii lääne kui ida poolt niiskem õhumass ja tingimused muutuvad soodsamaks rünksajupilvede arenguks ning õhtupoolsel ajal suureneb äikesevihma oht. Palavus jätkub, aga kui päevasel ajal on pilvi rohkem, siis õhutemperatuuri maksimum üle 30 kraadi ei tõuse.

Pühapäeval tungib värskem õhumass üle Läänemere ning valitseva palavuse ja saabuva jahedama õhumassi suure kontrasti tingimustes tuleb rohketeks sajuhoogudeks ja ägedaks äikeseks ühes tugevate tuulepuhangutega valmis olla. Õhutemperatuurifoon on madalam, aga sõltub sellest, mis ajal palavus lahkuma on sunnitud.