Esmaspäeval tuleb veel soe suveilm, kuid teisipäevast läheb jahedaks

Esmaspäeval on veel oodata sooja suveilma, kuid läheneva madalrõhkkonna toel arenevaist pilverünkadest tuleb kohati hoovihma, õhtu poole on sajuhooge juba laialdaselt ja varitseb äikeseoht.

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva laialdaselt selge, vastu hommikut lisandub pilvi. Kohati võib hoovihma sadada ja äikest olla. Paiguti tekib udu. Puhub idakaaretuul 2-7, hommikul saartel ja põhjarannikul kirdetuul kuni 10, puhanguti 14 m/s. Sooja on 13-18, rannikul kuni 21 kraadi.

Esmaspäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikeseoht. Puhub kirde- ja põhjatuul 3-9, saartel ja põhjarannikul kuni 12, puhanguti 17 m/s. Sooja on 19-25, Lõuna-Eestis kuni 28 kraadi.

Ööl vastu teisipäeva on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja sadu võib olla tugev. Puhub kirde- ja põhjatuul 4-8, puhanguti 12, rannikul 8-12, puhanguti kuni 18 m/s. Sooja on 13-18 kraadi. Teisipäeva päeval on Eesti lääne- ja põhjaosas vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub põhja- ja kirdetuul 4-8, puhanguti 12, rannikul 8-12, puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 17-21, sajupilvede all 15 kraadi ümber.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, on äikeseoht. Puhub põhja- ja kirdetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 8-13, rannikul kohati 16 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ja vihmahoogudega ilm. Puhub põhjatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Sooja on 13-17 kraadi.

Neljapäeva öösel on muutliku pilvisuse ja vihmahoogudega ilm. Puhub põhjakaaretuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 5-10, rannikul kohati 13 kraadi. Neljapäeva päeval on muutliku pilvisuse ja vihmahoogudega ilm. Puhub põhjakaaretuul 4-9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 11-15 kraadi.