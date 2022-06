Uuel nädalal tuleb kuni 25 kraadi sooja

Koos juuni esimese täisnädalaga jõuavad Eestisse ka suvised õhutemperatuurid ja nii tõuseb termomeetrinäit teisipäeval 23, kolmapäeval aga koguni 25 soojakraadini.

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul võib Ida-Eestis hoovihma sadada. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde 2-7, rannikul puhanguti 10 m/s. Sooja on 7-11 kraadi. Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul võib Ida-Eestis hoovihma sadada. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde 2-7, rannikul puhanguti 10 m/s. Sooja on 7-11 kraadi.

Teisipäeva öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6, Virumaa rannikul öö hakul loodetuul 4-9 m/s. Sooja on 3-8, rannikul kuni 11 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel pärastlõunal kagu- ja lõunatuul 3-9 m/s. Sooja on 18-23, meremõjuga rannikul 14 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Saartel ja mandri läänerannikul sajab hoovihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-8, saartel ja rannikul puhanguti 11 m/s. Sooja on 8-12, Lääne-Eestis kuni 14 kraadi. Kolmapäeva päeval pilvkate tiheneb. Sajuhood laienevad Lääne-Eestist ida suunas. On äikeseoht. Puhub kagu- ja lõunatuul, pärastlõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse kiirusega 2-8, rannikul puhanguti 11 m/s. Sooja on Lääne-Eestis 14-19, Kesk- ja Ida-Eestis 20-25 kraadi.