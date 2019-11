Kuidas kaitsta end listeeriabakteri eest

Küsib Matsalu elanik, psühholoog Tõnu Ots, vastavad maaülikooli professor, toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli juhataja Mati Roasto ja terviseameti nakkushaiguste osakonna nõunik Irina Dontšenko.

Ühes raadiosaates räägiti, et listeeriabakter hakkab arenema 2–6 soojakraadi juures, teises jälle räägiti, et seda esineb kõikides toiduainetes, mitte ainult kalas.

Roasto: Kõigil bakteritel on oma optimaalne temperatuur, kus nad kõige meelsamini paljunevad. Listeerial on see pluss 37 kraadi. Probleem on pigem selles, et listeeria on võimeline kasvama ka madalatel temperatuuridel, mida madalam, seda aeglasemalt kasvab.

Dontšenko: (Ei vastanud.)

