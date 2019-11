Marika Valk rajab Lihula mõisa baltisaksa muuseumi

Lihula ja Hanila muuseumi juht, kunagine KUMU ehituse eestvedaja kunstiajaloolane Marika Valk rääkis Vikerraadio saates “Kajalood” plaanist rajada Lihula mõisa kogu maailmas ainulaadne baltisaksa ajaloo ja kultuuri muuseum.

Valk märkis, et Lääneranna valla tugi muuseumi loomiseks on olemas. Esemelist kogu ei looda. Baltisaksa muuseum koondab teabe baltisaksa ajaloo ja kultuuri kohta. “Sellest saab omamoodi infopank,” ütles Valk. “Baltisaksa mõisad, baltisaksa kunst, haridus, teater maadeuurijad jne. Et kogu baltisaksa temaatika oleks kättesaadav ühest kohast.”

Idee on baltisaksa kultuuriseltsiga juba läbi arutatud. “Muuseum jääb küll Lääneranna valda, kuid sisuliselt on see rahvusvaheline projekt,” ütles Valk.

Valk oli Eesti kunstimuuseumi juht aastatel 1991-2008, Lihula muuseumi juht sai 40 aastat Matsalus suvitanud Valgust 2018. aasta aprillis. Hanila muuseumis on Valk koos abikaasa Heinz Valguga olnud abiks selle loomisest saadik.

Kaja Kärner vestles Valguga laupäeva, 23. novembri saates. Kuula saadet siit. Lihula mõisa puudutav saatelõik algab 41. minutil.