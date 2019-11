Haapsalu tellis uued jõulukaunistused

Haapsalu Jaama tänava ringristmikul on sel aastal uus talvine valgusinstallatsioon, lisaks tellis Haapsalu linnavalitsus jõulukuuskede ehtimiseks juurde ka valguskette ja pitsikeskus heegeldas lumehelbeid.

Haapsalu linnavalitsuse pressiesindaja Tõnu Parbus ütles, et peale lossiplatsi kuuse ja peatänava puude ehitakse ära ka Ants Laikmaa paviljoni juures kasvav kuusk, mis istutati sinna 2010. aastal, kui Haapsalu ja Petlemma sõlmisid sõpruslinnade lepingu.

„Mõte oli, et sellest puust saab kunagi Haapsalu linna jõulukuusk. See on nüüdseks juba nii suureks kasvanud, et on kohane ära ehtida,” ütles Parbus.

Jõuluehted saab ka linnavalitsuse hoone juures kõrguv kuusk.

Haapsalu lossiplatsile tuuakse kuusk 20. novembri paiku. Umbes samal ajal jõuavad jõulupuud ka Uuemõisa ja Panga külla. Haapsalu linna jõulukaunistuste uuendamine läks maksma 7700 eurot, sellest Jaama tänava valgusinstallatsioon 3300 eurot.