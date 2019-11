Läänemaa toidunädal lõpeb Dirhamis

Neljapäeva õhtul sai Haapsalu kutsehariduskeskuses korraldatud õhtusöögil Läänemaa toidunädala raames maitsta kohalikku kala – säinast ja vimba.

Eelroaks pakkus menüü koostanud Haapsalu kutsehariduskeskuse kokaeriala kutseõpetaja Tiina Sootalu säina äkist ürdimajoneesiga, põhiroana serveeriti vimba.

„Natuke vastuolus see menüü koostamise põhimõtetega on, aga läks nii jah, et mõlemad road olid kalast,” ütles Sootalu.

Kala oli pärit Topult – Indrek Loo käest Pusku turismitalust. Sootalu sõnul pole ta kusagilt saanud nii head kalahakkliha kui sealt. „Tahtsin seda võimalikult palju väärindada,” ütles Sootalu. Vimba serveeriti õhtusöögil terriinina – õhulise vesivannis keedetud roana.

25 eurot maksvale õhtusöögile oli kogunenud 17 inimest.

Läänemaa toidunädala koordinaator Eva Rahv ütles, et eelmise nädala kolmapäeval alanud toidunädal on kenasti käima läinud. Palju ühel või teisel toiduüritusel külastajaid on olnud, ei osanud Rahv veel öelda. „Enamik korraldajaid on väikesed ettevõtted ja neil on nii palju sagimist olnud, et pole jõudnud numbreid kokku lüüa,” selgitas ta.

Suuremate õnnestumistena tõi nimetas Rahv Altmõisa külalistemaja pakutud isadepäeva brantšil, kus käis 120 inimest. „Tahtjaid oli koguni 200,” lisas Rahv. Tema sõnul on inimesed ka Nurme bistroo toidunädala menüü ja Dirhami kalatööstuse toodanguesitluse hästi vastu võtnud. Rahv ütles, et kenasti läks ka Saare mõisas toimunud õhtusöök.

Rahv kiitis kõiki neid toidukohti, kes Läänemaa toidunädala puhul on võtnud vaevaks eraldi menüü teha ja tema hinnangul on see ilmselt ka külastajaid juurde meelitanud.

Reedel ja laupäeval on toidunädala kavas veel õhtusöögid Haapsalus Wiigi kohvikus ja restos KaksTeist ning Riguldis Roosta puhkekülas.

Teist korda tähistatav Läänemaa toidunädal lõpeb laupäeval peakokkade õhtusöögiga Dirhami külalistemajas. Seal pakuvad seitsme Läänemaa söögikoha peakokad kohalikust toorainest tehtavaid roogasid. Õhtusöök koos meelelahutusega maksab 69 eurot ja Rahvi sõnul on õhtusöögile veel pileteid saada.

Fotod Arvo Tarmula